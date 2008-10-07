Луценко сдал брата и куму Ющенко

Лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что во фракции "Наша Украина – Народная самооборона" лишь пять человек категорически против возобновления демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

Среди этих людей "брат Президента, кума, и другие люди из близкого окружения главы государства", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я знаю о том, что есть подписи (о согласии воссоздания коалиции), в которых не хватает буквально 5 человек, но есть более 30 подписей, еще более 10 человек дали согласие поставить подписи, и в этот момент этот процесс идет (на заседании фракции – УНИАН)”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что “техническая готовность” продемонстрировать Президенту то, что преимущественное большинство НУ-НС поддерживает возобновление коалиции, была сегодня на встрече Президента. Но когда депутат Владимир СТРЕТОВИЧ предложил обсудить этот вопрос и “продемонстрировать волю фракции”, “Президент развернулся и убежал со встречи с НУ-НС, утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.