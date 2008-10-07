Тимошенко: Ющенко нарушит Конституцию, если издаст указ до 23.11

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО нарушит Конституцию, если распустит парламент до 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“У Президента нет такого права, он на самом деле не может распустить парламент до тех пор, пока не прошел год с момента досрочных выборов – до 23 ноября. Если он это сделает, то он нарушит Конституцию”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что только 23 ноября 2008 года истекает год, поскольку отсчет времени должен вестись от дня, когда депутаты приняли присягу после проведения досрочных выборов 30 сентября 2007 года.

“К сожалению, заказные юристы дают заказные консультации. Вы знаете, что и представители Партии регионов, и представители нашей фракции, и представители профильных комитетов четко заявили, что год после досрочных выборов, как предусмотрено в Конституции, истекает 23 ноября, и не имеет значения, что было основанием для досрочных выборов”, - подчеркнула она, комментируя заявление заместителя главы Секретариата Президента Марины СТАВНИЙЧУК.

В то же время глава правительства заявила, что выступает категорически против роспуска парламента в условиях мирового финансового кризиса и хаоса в украинском политикуме.

“Роспуск парламента изменит проевропейское большинство в парламенте и практически бросит страну в хаос и неопределенность. Считаю роспуск парламента преступлением”, - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО по-прежнему призывает Президента В.ЮЩЕНКО согласиться на возобновление демократической коалиции в усиленном варианте с Блоком Литвина.

“Сегодня абсолютно точно без каких-либо сомнений - возобновление демократической коалиции в усиленном варианте находится в руках Президента страны. Он прямо запрещает своей фракции создавать такую коалицию. Вся ответственность за несоздание коалиции в парламенте ложится непосредственно на Президента, потому что все другие абсолютно соглашаются это делать”, - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября заместитель главы Секретариата Президента М.СТАВНИЙЧУК заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь право распустить парламент после 2 октября.