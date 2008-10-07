Харьковский облсовет отправил в отставку Салыгина

Депутаты Харьковского областного совета приняли решение об отставке Василия САЛЫГИНА с должности председателя облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение на внеочередной сессии совета проголосовали 118 депутатов, против - 5, воздержались - 2. Счетная комиссия объявила, что голосование состоялось в рамках законодательства.

Предложение внести на обсуждение внеочередной сессии вопрос об освобождении от должности В.САЛИГЫНА поступило от фракции Партии регионов.

За отставку В.САЛЫГИНА голосовали также депутаты из других фракций, в частности, «Нашей Украины» и БЮТ.

«Если этот вопрос будет внесен, мы его поддержим», - сказал перед началом сессии в интервью корреспонденту УНИАН председатель Харьковской облгосадминистрации, депутат облсовета Арсен АВАКОВ.

«Мы за этого председателя не голосовали. Это внутренние разборки Партии регионов, и я не считаю, что этими разборками мы должны втянуть областной совет в разлад на несколько месяцев, когда нам нужно принимать бюджет»», - сказал А.АВАКОВ.

По его мнению, отставка В.САЛЫГИНА никоим образом не повлияет на обстановку в области.

Как сообщал УНИАН, 1 октября фракция Партии регионов в Харьковском облсовете приняла решение отозвать с должности председателя облсовета В.САЛЫГИНА.

12 сентября с.г. областная партконференция Харьковского областного отделения Партии регионов проголосовала за переизбрание председателя отделения – вместо В.САЛЫГИНА организацию возглавил народный депутат Украины Дмитрий ШЕНЦЕВ.