Тимошенко обвинила Ющенко в сговоре с Ахметовым и ПР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Партия регионов сговорились о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

“Сегодня у В.ЮЩЕНКО и Партии регионов и, в частности, Р.АХМЕТОВА, есть четкий сговор на поход на досрочные выборы. Они договорились, и никаких других конфигураций, кроме возобновления демократической коалиции, рассматриваться не может”, - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что БЮТ не проводил и не проводит с Партией регионов никаких переговоров о создании коалиции.

“Партия регионов была в абсолютном сговоре с Секретариатом Президента для того, чтобы развалить демократическую коалицию и пойти на досрочные выборы. Партия регионов дождалась, когда Президент развалил демократическую коалицию, и приняла решение идти на досрочные выборы без каких-либо колебаний”, - добавила она.