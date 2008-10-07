«Это был тест на вшивость» - что и как Ющенко сказал НУ-НСу

В начале встречи Глава государства еще раз дал свою оценку событиям, которые имели место в Верховной Раде со 2 сентября, назвав их – национальная измена.

«Это был тест на вшивость, который прошел каждый депутат фракции», – охарактеризовал Президент ситуацию в парламенте, когда все события, которые происходили там, подразумевали один выход – распад демократической коалиции и создание коалиции нового формата.

Президент отметил, что привнесенный из-за границы сценарий имел целью «сделать разворот национального курса на 180 градусов», сообщает пресс-служба главы государства.

«Я читаю президентскую почту. Она немножко содержательнее, чем ваша почта. Этот замысел не отброшен и сегодня, и, включая вчерашний день, ведутся колоссальные бои, чтобы воспроизвести то, что произошло 2 сентября», – сказал Президент.

Он отметил особую опасность для Украины полного воплощения такого замысла. «Страна в миллиметре прошла от бездны. И автором бездны был БЮТ и Премьер-министр», – предупредил Президент.

При этом Глава государства выразил сожаление по поводу того, что в этом сценарии сыграли свою роль некоторые депутаты «НУ-НС».

«Мне стыдно, что фракция была подвешена в таком состоянии», – сказал Президент.

В целом же Глава государства выразил благодарность фракции за позицию, которой она держалась во время этих событий, что сделало невозможным полномасштабное воплощение замысла из демонтажа демократических завоеваний.

«Хотел бы вам выразить большую благодарность, и не за то, что это услуга Президенту», – сказал Виктор Ющенко, выразив уверенность, что дело, которое «вели до нас не один десяток украинских патриотов, непобедимо и неистребимо». Однако, по словам Президента, оно не приносит мгновенных результатов.

«Оно непростое в реализации. Оно не творит мгновенных партнеров, потому что раздать 6 миллиардов намного легче и повлечь гиперинфляцию, но получить аплодисменты назад», – сказал Президент. По его убеждению, запланирована коалиция БЮТ – ПР – КПУ не пришла к согласию относительно «следующей социальной порции».

«Не прошел номер, хотя от этого номера стояли за шаг, чтобы повторить то, что было в третьей декаде в прошлом году», – сказал Президент.

«Наша политическая фракция прошла экзамен, который она будет помнить много лет. Благодаря вашей позиции, не сформировалась политическая коалиция неестественного состава. Вы имели мужественную позицию. Я горжусь вами как политиками, потому что это истинно та услуга, которую ожидает от вас простой человек: давать знаки, где есть ценность, где есть демократические завоевания, а где вещи, которые относятся к закулисному диалогу», – сказал Президент.

Он призвал фракцию к единству и командной работе.

«Вы – одна команда. Вы ею были и будете. Вы выполнили блестяще ту миссию, которая на вас была возложена, как на демократическую силу. У вас блестящее настоящее и блестяще будущее. Мы идем одной командой», – обратился Президент к депутатам.

Говоря о судьбе коалиции, Президент напомнил, что демократическая коалиция в предыдущем составе оказалась в текущей политической ситуации ненужной, «потому что план, который задумали против Украины, был намного ценнее, чем переговоры по повестке дня парламента, грузинскому вопросу, Черноморскому флоту».

«Нас подвели к экзамену, как примерно и 12 месяцев назад: нужно было дать гарантию вечного пребывания в политике нескольким людям», – сказал Президент об этой конфигурации. Для ее закрепления планировалось принять конституционную реформу кулуарным путем, в обход Национальный конституционный совет, прибавил Виктор Ющенко.

«Нужно было расписать Конституцию, которая давала бы вечность в политике трем или двум персонам», – сказал он.

В то же время, по его словам, демократическая коалиция не смогла доказать свою эффективность через позицию одной из ее сторон.

«За 9 месяцев коалиция, которая пообещала народу принять 245 законов, чтобы реализовать свою идеологию и свои приоритеты, приняла 11. А то, что требовалось из нашей позиции принять, до сих пор не принято», – сказал Президент.

Из 34 дней переговоров о новом формате коалиции лишь 4 последних дня были посвящены поиску взаимопонимания среди участников демократической коалиции, и 28 дней – переговорам между БЮТ, ПР и КПУ. Эта несложная арифметика демонстрирует всю не заинтересованность бывших союзников сохранить формат демократической коалиции.

«Что говорит, как расставлены приоритеты, в том числе наших предыдущих партнеров по коалиции», – убежден Виктор Ющенко.

«Прошло 30 дней. За эти 30 дней к нам в двери не постучали. Но я и не ожидал», – прокомментировал Президент переговорный процесс.

Он напомнил, что предоставил возможности провести переговоры не только в предусмотренных Конституцией 30 дней, но и сверх этого срока. «Наша Украина» в координатах, предложенных для переговоров, эти переговоры провела».

«Я считаю, что сейчас мы можем с достоинством и честью перевернуть страницу и говорить дальше об украинской демократии», – сказал Глава государства. Виктор Ющенко предложил фракции провести еще одну встречу, посвятить которую следует «обсуждению следующего шага».