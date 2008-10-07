У Литвина думают, что Ющенко держит депутатов за дебилов

Народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина) считает, что именно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не хочет создания демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам депутата, заявления и призывы Президента о создании коалиции – это лишь попытка показать общественности, «что он все сделал и все делает для того, чтобы парламент работал, а вот они, простите, такие дебилы, не могут объединиться». «Но все прекрасно понимают, что сегодня джокер относительно создания так называемой демократической коалиции находится в руках Президента Украины», - отметил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, если бы В.ЮЩЕНКО хотел создания этой коалиции, то достаточно было бы «30 секунд для того, чтобы он дал указание» тем представителям фракции НУ-НС, которые проголосовали за выход из коалиции с БЮТ. «Однако этого указания нет. И, очевидно, не будет. Потому что было другое указание – ни на какую коалицию не идти», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.