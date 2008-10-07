Томенко: БЮТ не допустит хаоса

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО (представитель БЮТ) считает, что настроенность Президента Виктора ЮЩЕНКО на проведение досрочных парламентских выборов свидетельствует о том, что глава государства не намерен искать цивилизованный выход из кризиса и предлагает Украине радикальный сценарий, написанный им же.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью УНИАН.

По его словам, сегодняшние ультиматумы Президента свидетельствуют о том, что В.ЮЩЕНКО решил проводить досрочные выборы в стране.

«Но нужно задать вопрос: если Президент принял для себя такое решение, то означает ли это, что такое решение для себя приняла вся Украина», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По словам заместителя председателя ВР, в случае проведения досрочных выборов Украину ожидает довольно непростая финансовая и социально-экономическая ситуация.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО отметил, что перед подписанием Указа о роспуске ВР необходимо решить пакет правовых вопросов. В частности, Президент должен провести консультации с лидерами фракций, руководством ВР; также нужно внести изменения в избирательное законодательство, в Государственный бюджет в части финансирования избирательной кампании.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, необходимо провести дискуссию, когда именно для ВР 6-го созыва заканчивается отведенный Конституцией обязательный годичный срок, на протяжении которого новоизбранный парламент должен работать и досрочные выборы ВР не могут быть объявлены.

По словам заместителя председателя ВР, БЮТ считает, что Президент будет иметь право распускать парламент лишь после 23 ноября, поскольку именно в этот день 2007 года депутаты ВР шестого созыва принесли присягу. «Если верить в то, что Президент вообще не говорил о необходимости возобновления коалиции между БЮТ и НУ-НС, то это означает, что мы имеем Президента, который действует по отношению к Украине, как представитель радикальной оппозиции – по принципу чем хуже, тем лучше», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он отметил, что сегодняшние действия свидетельствуют лишь о том, что Президент предлагает радикальный сценарий выхода из кризиса. «Если Президент сам будет осуществлять сценарий, который не поддерживается обществом, то он может, если перефразировать классика, получить звание «Доктор хаос», - отметил Н.ТОМЕНКО, добавив, что БЮТ не допустит такого хаоса, который может отбросить Украину в ее развитии на несколько лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) сообщил, что В.ЮЩЕНКО на встрече с фракцией НУ-НС дал время до вечера на создание коалиции в составе БЮТ и Партии регионов, блок “Наша Украина – Народная самооборона” на создание коалиции с БЮТ Президент не ориентировал.

“Президент сказал, что если до конца сегодняшнего дня не будет создана другая коалиция – БЮТ и “регионов”, коммунистов, он использует свое конституционное право”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.