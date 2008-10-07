Голуб: указ о роспуске парламента уже готов

Народный депутат Александр ГОЛУБ (фракция КПУ) считает неминуемыми досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По словам депутата, поспешность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который дает срок до конца дня на создание коалиции, связана в первую очередь с тем, что «он панически боится, что сторонникам Юлии ТИМОШЕНКО во фракции НУ-НС в конце концов удастся договориться с БЮТ о возобновлении так называемой демократической коалиции».

А.ГОЛУБ считает, что «это не входит в стратегические планы В.ЮЩЕНКО относительно деятельности, точнее действенности парламента, и он будет делать все, чтобы этого не произошло».

Народный депутат считает, что Президент дал такой сжатый срок на создание коалиции, поскольку «указ (о роспуске парламента - УНИАН) уже готов», и В.ЮЩЕНКО «хотел бы его или сегодня вечером, или завтра утром обнародовать».

А.ГОЛУБ считает маловероятной возможность создания коалиции между фракциями Партией регионов и БЮТ. По его словам, «та группа Партии регионов, которая выступает за союз или за консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сегодня победила и фактически заставила Партию регионов отказаться от создания коалиции с БЮТ».

А.ГОЛУБ считает, что в такой ситуации досрочные выборы в парламент неминуемы.