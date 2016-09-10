Дело о взяточничестве в Киевской ОГА: жена Мельничука заявила в полицию о его исчезновении

Об этом она заявила в эфире канала "112 Украина".

«Я написала в 4 утра (10 сентября – УНИАН) заявление в полицию о том, что мой муж пропал, я с ним разговаривала последний раз в 4.30 вечера (9 сентября – УНИАН)», - сказала Мельничук.

По ее словам, вчера в их доме под Киевом проходили обыски.

Мельничук отметила, что во время обысков дома никого не было.

"Мне сообщили поздно вечером, что в мой дом попали чужие люди, вооруженные, которые входят в дом и никого не впускают. Я позвонила своей маме, она прибыла немного раньше, я была далеко за городом с детьми. Они ее не пустили в дом, очень некорректным тоном общались с женщиной и запрещали снимать видео", - отметила Мельничук.

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Кроме того, она утверждает, что силовики приехали на обыск с подставными понятыми.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 9 сентября уволил Мельничука с должности главы Киевской облгосадминистрации согласно с поданным им заявлением.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 9 сентября был задержан заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Игорь Любко, который требовал и получил 200 тыс. грн. взятки.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, следствие изучает роль Мельничука в уголовном производстве о получении взятки его заместителем Любко.