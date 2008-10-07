Радой командует Лавринович, Яценюк - у Президента
10:02, 07 октября 2008Политика
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Объявили перерыв до 12.30
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ открыл заседание парламента и объявил перерыв до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, открывая пленарное заседание, А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что в ВР до сих пор нет повестки дня на сегодня.
Кроме того, отметил он, отсутствует председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, который находится на встрече Президента с фракцией НУ-НС.
А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в 11.00 состоятся консультации относительно согласования повестки дня.
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