Радой командует Лавринович, Яценюк - у Президента

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ открыл заседание парламента и объявил перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая пленарное заседание, А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что в ВР до сих пор нет повестки дня на сегодня.

Кроме того, отметил он, отсутствует председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, который находится на встрече Президента с фракцией НУ-НС.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в 11.00 состоятся консультации относительно согласования повестки дня.