Ющенко и Браун обсудили вопросы безопасности с учетом событий в Грузии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен нынешним состоянием украинско-британских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня в Лондоне на встрече с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.

Во время встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений Украины с Великобританией. В первую очередь, речь шла о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в энергетической сфере. Также обсуждались практические шаги по либерализации визового режима с Великобританией.

В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение нынешним состоянием украинско-британских отношений, которые «отвечают уровню стратегического партнерства». Стороны отметили важность активизации двустороннего политического диалога.

Особое внимание на встрече было уделено отношениям Украины с Европейским Союзом. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина высоко ценит качественно новый уровень поддержки Лондоном европейских устремлений Украины, который нашел отражение в совместном украинско-британском заявлении от 15 мая этого года.

Также В.ЮЩЕНКО и Г.БРАУН обсудили вопросы региональной безопасности с учетом последних событий в Грузии.

Во время встречи украинская сторона подтвердила готовность принимать практическое участие в британско-французской инициативе по укреплению вертолетной возможности ЕС и НАТО.

Глава Украинского государства также выразил благодарность Великобритании за проявленную солидарность с украинским народом и оказанную поддержку в деле международного признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине и увековечения памяти жертв этой трагедии.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на высокое представительство британской стороны в международных мероприятиях к 75-й годовщине Голодомора, которые состоятся в ноябре с.г. в Киеве, а также во многих других столицах мира, в том числе в Лондоне.