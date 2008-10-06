Криль выписал рецепт Верховной Раде

Народный депутат Украины, лидер "Единого Центра" Игорь КРИЛЬ заявляет о необходимости безотлагательно принять изменения в избирательное законодательство относительно введения открытых списков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Единого Центра".

«Изменения в избирательное законодательство относительно введения открытых списков должны быть рассмотрены парламентом безотлагательно», - подчеркнул, в частности, И.КРИЛЬ.

По его словам, не зависимо от того, будет ли принято Президентом решение о роспуске парламента, уже сегодня нужно выявить и устранить причины "затяжной болезни украинского парламентаризма".

«Мы видим, как уже полтора года парламент фактически не работает. Я не принимаю во внимание отдельные эпизоды, когда происходят «проявления сознания» народных депутатов», - сказал И.КРИЛЬ.

По его мнению, парламентаризм нуждается в коренном реформировании. «Первым лекарством для этого, - убежден И.КРИЛЬ, - может стать введение открытых избирательных списков. Это приведет к существенному обновлению Верховной Рады, ослабит партийную диктатуру и заставит депутатов быть ответственными перед избирателями».

По мнению И.КРИЛЯ, сейчас не время делать эксперименты с проходными барьерами и избирательными округами. «Сохранение 225 избирательных округов – это отсутствие лишних расходов и осложнений в ходе выборов», - считает председатель "Единого Центра".