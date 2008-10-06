Азаров понял, что роспуск ВР - ерунда, есть проблемы поважнее

Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прекратит полномочия парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В этом случае это предсказуемо и вполне очевидно, что он (Президент – УНИАН) пойдет на роспуск ВР», - сказал депутат.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что лично его «не волнует, когда будут назначены новые выборы», он больше обеспокоен состоянием экономики Украины и, в частности, влиянием на нее мирового финансового кризиса.