Азаров понял, что роспуск ВР - ерунда, есть проблемы поважнее
13:27, 06 октября 2008Политика
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Политик думает, что Ющенко все решил
Народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прекратит полномочия парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«В этом случае это предсказуемо и вполне очевидно, что он (Президент – УНИАН) пойдет на роспуск ВР», - сказал депутат.
При этом Н.АЗАРОВ отметил, что лично его «не волнует, когда будут назначены новые выборы», он больше обеспокоен состоянием экономики Украины и, в частности, влиянием на нее мирового финансового кризиса.
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