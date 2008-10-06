Балога сделал Тимошенко предложение, от которого невозможно отказаться?

Один из депутатов БЮТ, пожелавший остаться неизвестным, со ссылкой на слова Юлии Тимошенко , сообщил Коммерсант-Украина, что лидер БЮТ получила от главы Секретариата Президента Виктора Балоги предложение относительно «способа» восстановления парламентской коалиции в прежнем составе – НУ-НС+БЮТ. Якобы, господин Балога лично позвонил лидеру БЮТ и пообещал, что президент одобрит создание новой коалиции БЮТ и НУНС в случае, если она откажется от поста премьер-министра. "Нам предложили выдвинуть на эту должность любого `бютовца`, кроме Тимошенко,– заявил источник.– Естественно, этот вариант не может быть принят. Но переговоры продолжаются, и я надеюсь, что до вторника мы найдем компромисс, потому что от роспуска нужно отказаться как от заведомо проигрышного варианта".

Нардеп утверждает, что об инициативе Балоги сообщила сама Тимошенко в пятницу на заседании фракции БЮТ с ее участием.