Пентагон и Минобороны Украины подписали соглашение о военном сотрудничестве

Как сообщает Reuters, соглашение направлено на совершенствование украинской армии, продвижение реформ в оборонной сфере Украины и усиление военно-технического сотрудничества между странами.

Выступая перед журналистами после встречи со своим украинский коллегой в Лондоне, Картер назвал подписанный документ "очень, очень важным соглашением", которое поможет дальнейшему развитию возможностей Украины в сфере защиты своей территории.

Согласно договоренности ведомств, бывший командующий центрального командования Вооруженных сил США, отставной генерал Джон Абизаид займет пост старшего военного советника украинского министра, курирующего сферу военного сотрудничества с Украиной.

«Абизаид обеспечит авторитетную консультацию Степана Полторака и других высокопоставленных украинских чиновников, по вопросу реформ, призванных привести вооруженные силы Украины в соответствие с западными принципами и стандартами, такими как усиление демократического гражданского контроля над вооруженными силами, борьба с коррупцией переход к совместимой с НАТО структуре персонала», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Также стороны обсудили конфликт на востоке Украины, где украинские Вооруженные силы противостоят пророссийским боевикам.