Зам Кириленко думает, что создание коалиции зависит от Ющенко

Судьба нынешнего состава парламента и восстановление коалиции БЮТ с блоком "Наша Украина - Народная самооборона" находятся в руках президента Виктора Ющенко, подчеркивает заместитель главы фракции "НУ-НС" Тарас Стецькив.

Как известно, во вторник Ющенко намерен провести консультации относительно роспуска Верховной Рады.

Президент призвал фракции БЮТ, Партии регионов и Компартии "оформить свои отношения" и проинформировать общественность о достигнутых договоренностях.

Сторонников и противников коалиции с БЮТ внутри блока "Наша Украина - Народная самооборона" приблизительно поровну, передает "Немецкая волна".

Спор между ними может уладить лишь вмешательство извне парламента, убежден Стецькив.

"Если президент поменяет свою позицию, то поменяет свою позицию и "Наша Украина". Если президент не сделает этого шага, то скорее всего, восстановление демократической коалиции станет невозможным", - говорит он.

Тем временем спикер Верховной Рады Арсений Яценюк призвал президента дать еще время для коалиционных консультаций, назвав досрочные выборы "самым последним инструментом".

Украинская правда