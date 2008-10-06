Зам Кириленко думает, что создание коалиции зависит от Ющенко

08:18, 06 октября 2008
Политика
1204

Конфликты можно уладить только извне?

Судьба нынешнего состава парламента и восстановление коалиции БЮТ с блоком "Наша Украина - Народная самооборона" находятся в руках президента Виктора Ющенко, подчеркивает заместитель главы фракции "НУ-НС" Тарас Стецькив.

Как известно, во вторник Ющенко намерен провести консультации относительно роспуска Верховной Рады.

Президент призвал фракции БЮТ, Партии регионов и Компартии "оформить свои отношения" и проинформировать общественность о достигнутых договоренностях.

Сторонников и противников коалиции с БЮТ внутри блока "Наша Украина - Народная самооборона" приблизительно поровну, передает "Немецкая волна".

Спор между ними может уладить лишь вмешательство извне парламента, убежден Стецькив.

"Если президент поменяет свою позицию, то поменяет свою позицию и "Наша Украина". Если президент не сделает этого шага, то скорее всего, восстановление демократической коалиции станет невозможным", - говорит он.

Тем временем спикер Верховной Рады Арсений Яценюк призвал президента дать еще время для коалиционных консультаций, назвав досрочные выборы "самым последним инструментом".

Украинская правда

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter