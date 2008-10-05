Ющенко летит в Англию

В понедельник, 6 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Великобританию.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства, в ходе визита состоятся встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, а также министром иностранных дел Дэвидом МИЛИБЕНДОМ.

Предусматривается, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО также примет участие в рабочем ланче от имени Президента Европейского банка реконструкции и развития Томаса МИРОВА.