Ющенко летит в Англию

20:14, 05 октября 2008
Политика
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(программа визита)

В понедельник, 6 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Великобританию.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства, в ходе визита состоятся встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, а также министром иностранных дел Дэвидом МИЛИБЕНДОМ.

Предусматривается, что в рамках визита В.ЮЩЕНКО также примет участие в рабочем ланче от имени Президента Европейского банка реконструкции и развития Томаса МИРОВА.

 

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