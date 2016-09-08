ГПУ об аресте Каськива: фото с панамским полицейским сыграло с ним злую шутку

Об этом рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин на брифинге в Киеве в четверг, пишет "Украинская правда".

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"В последние дни была зафиксирована попытка Каськива купить билет на Кубу, но в установленный момент он не явился на посадку, где его ждали представители спецсслужб", - сказал Енин.

Заместитель Луценко объяснил, что после того, как Каськив "вызывающе демонстрировал селфи с полицейским в Панаме", украинская сторона попросила панамские власти усилить надзор за ним и позже передала ходатайство о временном аресте.