В ГПУ озвучили сроки экстрадиции Каськива в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Он рассказал, что в ГПУ сегодня ночью поступила пока неофициальная информация от правоохранительных органов Панамы о задержании Каськива.

Также Енин добавил, что задержание Каськива в Панаме не в последнюю очередь было обусловлено его “вызывающим поведением” в Панаме.

“Дерзость этого персонажа в соцсетях сыграла с ним злую шутку. В течение очень короткого времени мы добились принятия властями Панамы ордера о временном аресте Каськива, а благодаря визиту посла Украины в Мексике Спирина, за несколько суток панамские власти получили оригинал запроса о правовой помощи выдачи Каськива”, - сказал он.

Также Енин заметил, что если Каськив согласится на экстрадицию в Украину, то процедура его экстрадиции займет 30 дней, если же не согласится – то панамские власти в течение 60 дней будут рассматривать данный вопрос.

Енин добавил, что вероятность того, что Каськиву удастся избежать экстрадиции, крайне невысокая, поскольку, находясь в Панаме, он уже несколько раз злоупотреблял своим правом как иностранец.

“Каськив солгал как минимум трижды. Во-первых, применительно к туристической цели своего пребывания. Это не так. Он попросил там вид на жительство, а после неудачной попытки покинуть Панаму через границу с Коста-Рикой у него отобрали документ, который давал ему право находиться в Панаме. Также он солгал, когда сказал, что у панамских миграционных органов к нему нет никаких вопросов: он лично не пришел на вызов в миграционную службу Панамы, а отправил своего представителя. Если и во второй раз он не придет, то ему будет грозить уголовная ответственность”.

Также Енин добавил, что на сегодняшний день у панамских властей нет никаких оговорок относительно экстрадиции Каськива.

“Дерзость и дешевые “понты” могут очень дорого стоить не только Каськиву, но и всем остальным, кто уклоняется от правоохранительных органов”, - подытожил замгенпрокурора.

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Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

В блоге на сайте «Украинской правды» сам Каськив написал, что он не объявлялся в розыск Интерполом.

25 августа пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил в Facebook, что рабочий аппарат украинского бюро Интерпола не получал информацию о задержании Каськива в Панаме.