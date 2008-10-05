Яценюк: этот день мы отмечаем сперва как ученики, потом как родители

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в Украине нужно привести качество жизни педагогов в соответствие с большой ответственностью их деятельности.

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте Верховной Рады поздравлении А.ЯЦЕНЮКА по поводу празднования Дня учителя.

“Сегодня в Украине нужно привести качество жизни отечественных педагогов и условия их труда в соответствие с большой ответственностью их деятельности”, - отметил спикер.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что именно от учителей и их педагогического мастерства, мудрости и терпения зависит профессиональное становление, жизненная позиция молодого поколения.

“Это прекрасный праздник, который мы отмечаем вместе с вами сперва как ученики, потом как родители. День учителя мы празднуем с особой теплотой и благодарностью своим наставникам. К профессии педагога всегда были самые высокие требования. Украинские учителя всегда несли свою благородную миссию, были в центре общественной жизни страны, являлись носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей”, - считает он.

Председатель ВР поблагодарил учителей за профессионализм, гражданскую позицию и внимательное отношение к своим воспитанникам, а также пожелал им счастья, здоровья и удачи.