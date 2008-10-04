На ТВ зарезервировано время для выступления Ющенко - СМИ

Как сообщил "Сегодня" источник в руководстве одного из центральных телеканалов, из Секретариата президента поступила команда зарезервировать время для выступления Виктора Ющенко в 19 часов в воскресенье.

Тема обращения президента к народу пока неизвестна. Вместе с тем издание напоминает, что самой обсуждаемой темой в украинском политикуме в настоящее время является возможность роспуска Виктором Ющенко украинского парламента. Сам президент уверен, что уже располагает таким правом, так как последние 30 дней Верховная Рада работает без сформированной коалиции. Правда, в пятницу сообщалось, что Ющенко назначил встречу с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона» на 10.00 7 октября. Пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова к этому добавила, что цель и задача этой встречи – способствовать процессу формирования парламентской коалиции.