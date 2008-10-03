Ющенко назначил встречу фракции НУ-НС
17:27, 03 октября 2008Политика
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Президент готов уделить несколько часов
На 10.00 7 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил встречу с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона».
Об этом сообщает пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.
Цель и задача этой встречи – способствовать процессу формирования парламентской коалиции.
«Президент готов посвятить несколько часов своего рабочего графика для помощи фракции принять решение относительно ускорения создания коалиции», – сказала И.ВАННИКОВА.
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