Ющенко назначил встречу фракции НУ-НС

Президент готов уделить несколько часов

На 10.00 7 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил встречу с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона». Об этом сообщает пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА. Цель и задача этой встречи – способствовать процессу формирования парламентской коалиции. «Президент готов посвятить несколько часов своего рабочего графика для помощи фракции принять решение относительно ускорения создания коалиции», – сказала И.ВАННИКОВА.

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