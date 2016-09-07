НФ предлагает половину денег Януковича отдать армии, другую – пенсионерам и бюджетникам

Об этом заявила народный депутат фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, выступая с парламентской трибуны.

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По ее словам, законопроект предусматривает, что каждый пенсионер, который получает пенсию ниже, чем прожиточный минимум (9 млн граждан), получит помощь от государства в объеме 1130 грн, а каждый работник бюджетной сферы, которых в Украине 3,4 млн, получит по 1450 грн.

Людмила Денисова напомнила, что накануне президент во время своего выступления перед парламентом поддержал позицию "Народного фронта" относительно обязательности принятия закона о спецконфискации средств Януковича.

"Это постоянное требование "Народного фронта", мы будем настаивать, чтобы, наконец, был создан механизм спецконфискации средств, которые Янукович украл у своего народа", - отметила Денисова.

"Правительство Яценюка нашло эти средства еще в прошлом году в "Сбербанке", их надо взять и профинансировать обороноспособность государства, таким образом повысив ее", - добавила она.

"Мы уверены, что уважаемые депутаты объединятся и проголосуют за этот законопроект", - сказала представитель "Народного фронта".

Она подчеркнула, что "силы духа у наших бойцов хватает", но усилить их вооруженность необходимо.

"По состоянию на 1 сентября 2016 года государственный оборонный заказ и бюджет развития Минобороны профинансировано лишь на 20%. Сегодня нет ни одного боевого подразделения, укомплектованного техникой хотя бы на 80% штатной потребности. Надо и дальше увеличивать ассигнования на оборону и нацбезопасность, как это делал Яценюк. Финансируя государственный вооруженный заказ, прежде всего, следует закрыть дополнительные потребности около 10 млрд гривен", - подытожила Людмила Денисова.