Тимошенко обещает проследить за выводом российских войск из Грузии

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко будет отслеживать выполнение обязательств о выводе российских войск с грузинской территории до 10 октября с.г. Об этом она заявила во время встречи с руководителем Фонда демократического развития Грузии, экс-спикером грузинского парламента Нино Бурджанадзе, сообщает управление по связям со СМИ Кабинета министров Украины.

Ю.Тимошенко сказала, что во время визита в РФ 2 октября она получила заверения о действительности этих сроков от премьер-министра России Владимира Путина и от президента РФ Дмитрия Медведева. "И для Грузии, и для Украины, и для других стран важно, чтобы настоящее соглашение было выполнено беспрекословно, и я лично за этим внимательно прослежу", - цитирует премьер-министра РосБизнесКонсалтинг.

Кроме того, она сообщила, что правительство Украины готово предоставить Грузии дополнительную помощь - как финансовую, так и материальную - на этапе преодоления последствий военного конфликта.

В свою очередь, Н.Бурджанадзе поблагодарила за то, что правительство Украины самым первым предоставило помощь Грузии. "Первая финансовая и гуманитарная помощь приехала именно из Украины и это уже традиция, что украинцы всегда рядом, и я считаю, что это чрезвычайно важно", - сказала она. Также по ее словам, "чрезвычайно важно, что территориальная целостность и суверенитет Грузии были поддержаны друзьями".