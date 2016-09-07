ВР приняла закон о неприменении пожизненного заключения за подготовку преступления и покушения

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Внесены изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают, что пожизненное лишение свободы за совершение подготовки к преступлению и совершение покушения на преступление не применяется, кроме случаев совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

По словам председателя профильного парламентского комитета Андрея Кожемякина, принятие данного закона позволит в полной мере заработать закону о пробации, принятому Верховной Радой в феврале 2016 года.

Во время заседания парламента он с голоса зачитал предложения Министерства юстиции в законопроект: «Осужденным, которые отбывают наказание в исправительных колониях, питание, одежда, обувь, белье и коммунально-бытовые услуги предоставляются бесплатно».

Кроме того, предусмотрены изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно закону, надзор за осужденными осуществляется уполномоченным органом по вопросам пробации.

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Данным законом также запрещается принудительное прерывание сна осужденных в ночное время, кроме совершения осужденными побега, массовых беспорядков, пожара, аварии, стихийного бедствия, непосредственной угрозы жизни осужденных.

Законом разрешено осужденным пользоваться Интернетом. Во время пользования Интернетом осужденным запрещается: вносить любую информацию, в том числе направлять письма, комментарии, знаки и тому подобное, посещать веб-сайты социальных сетей, сайты, пропагандирующие жестокость, насилие, эротического или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного.

Также законом определены полномочия уполномоченного органа по вопросам пробации.

Законом также определены права осужденных до ареста и определен порядок назначения пенсий осужденным.

В Заключительных положениях указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений о применении пробационных программ, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.