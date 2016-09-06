ВР отклонила законопроект о неприменении пожизненного лишения свободы к женщинам

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не поддержали законопроект во втором чтении и в целом и не смогли направить его для подготовки на повторное второе чтение. После этого парламент несколько раз не поддержал предложение о возвращении к голосованию за этот вопрос. Таким образом, законопроект был отклонен.

Законопроектом в статьи 64 Уголовного кодекса Украины предлагалось установить, что пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет, а также женщин.

Читайте такжеВР решила, что осужденные должны сидеть в тюрьме, ближайшей к месту их проживания

В действующей редакции речь идет только о женщинах, которые были в состоянии беременности во время совершения преступления или на момент постановления приговора.

Кроме того, законопроектом из Уголовно-исполнительного кодекса Украины предлагалось исключить ряд положений, в частности, и статью 151-2 относительно особенностей исполнения и отбывания наказания женщинами, осужденными к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Во время рассмотрения вопроса один из его авторов, народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Мирошниченко сказал, что необходимо отменить пожизненное заключение для женщин. С голоса он предложил добавить в Заключительные положения закона пункт, где говорилось бы о том, что женщины, приговоренные к пожизненному лишению свободы, которые на момент вступления в силу данного закона фактически отбыли в учреждении исполнения наказаний не меньше 15 лет лишения свободы, могут быть досрочно освобождены от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы.

"Конечно, это будет решать суд", - добавил депутат.