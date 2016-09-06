Каким было начало работы Рады после летнего перерыва (фоторепортаж)

В начале заседания президент Украины Петр Порошенко выступил перед народными депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

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Также парламент во время сегодняшнего заседания дал согласие на задержание и арест скандального судьи Николая Чауса, которого уличили во взяточничестве еще в начале августа этого года, однако из-за наличия судейского иммунитета тогда задержать его не удалось. В настоящее время место нахождения Чауса неизвестно, однако в САП заявляют, что он скрывается в оккупированном Крыму.