В Верховной Раде принесли присягу семь народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, это Сергей Шахов, избранный в округе № 114 (Луганская область, выдвиженец партии "Наш край"); Богдан Руслан, избранный в округе № 151 (Полтавская область, выдвиженец партии "Батькивщина"); Ирина Констанкевич, которая победила в округе № 23 (Волынская область, выдвигалась от партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП"); Татьяна Рычкова, выбранная как самовыдвиженка в округе № 27 (Днепропетровская область); Виктор Шевченко, избранный в округе № 85 (Ивано-Франковская область, выдвиженец партии "УКРОП"); Юрий Одарченко, который победил в округе № 183 (Херсонская область, кандидат от ВО «Батькивщина»); Максим Микитась, который победил в округе № 206 как самовыдвиженец (Черниговская область).

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Во время принесения присяги Микитасем народные депутаты стали скандировать: «Позор!».

Как сообщал УНИАН, 17 июля в семи одномандатных округах состоялись промежуточные выборы в парламент. Это округ № 23 (Волынская область), поскольку в августе 2015 году умер народный депутат Игорь Еремеев; № 27 (Днепропетровская область) - в декабре 2015 года сложил депутатские полномочия Борис Филатов, избранный городским головой Днепра; № 85 (Ивано-Франковская область) - в апреле этого года сложил депутатские полномочия Игорь Насалик, назначен министром энергетики и угольной промышленности; № 114 (Луганская область) - в мае сложил депутатские полномочия Юрий Гарбуз, назначенный на должность председателя Луганской областной военно-гражданской администрации; № 151 (Полтавская область) - в апреле сложил депутатские полномочия Тарас Кутовый, который стал министром аграрной политики и продовольствия; №183 (Херсонская область) - в мае сложил депутатские полномочия Андрей Гордеев, назначенный на должность председателя Херсонской облгосадминистрации; № 206 (Черниговская область) - в январе сложил депутатские полномочия Владислав Атрошенко после избрания на должность мэра Чернигова.

1 августа Центральная избирательная комиссия завершила подведение итогов выборов.