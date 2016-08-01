Промежуточные выборы в Раду: ЦИК установила результаты в оставшихся двух округах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования с пометкой "Уточненный" Комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины 17 июля 2016 года в ОИО № 114 и № 151», - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что, согласно закону, народными депутатами Украины в этих округах избраны:

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- в ОИО № 114 – Сергей Шахов, 1975 года рождения, образование высшее, директор ООО "Шахов Сергей Владимирович", проживает в городе Кадиевка Луганской области, член партии "Наш край", субъект выдвижения - партия "Наш край";

- в ОИО № 151 – Богдан Руслан, 1972 года рождения, образование высшее, председатель Полтавской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина", проживает в Киеве, члена партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", субъект выдвижения - "Батькивщина".

Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Таким образом Комиссия завершила подведение результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины 17 июля 2016 года, которые состоялись в семи одномандатных избирательных округах.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК признала избранными пять народных депутатов Украины в округах №№ 23, 27, 85, 183, 206.

В 23-м округе избрана кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Ирина Констанкевич, в 27-м ОИО избрана Татьяна Рычкова (самовыдвиженец); в 85-м – кандидат от "УКРОПа" Виктор Шевченко; в 183-м округе признан избранным кандидат от ВО «Батькивщина» Юрий Одарченко, а в 206-м – самовыдвиженец Максим Микитась.