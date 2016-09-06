Порошенко ответил на заявление Путина и объяснил, почему вопрос Крыма закрыт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде.

«Для меня главным была, есть и будет борьба за восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Я подчеркиваю: так, как это в том же году было проголосовано на настоящем референдуме, в том числе и подавляющим большинством жителей Донбасса, и большинством крымчан. И больше никакого референдума не было! Заявление Путина, будто бы вопрос Крыма закрыт - это его бред. Хотя он действительно закрыт и в 1954-м, и в 1991 году: Крым был, есть и будет украинским», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября Путин заявил, что РФ не намерена возвращать Украине оккупированный Крым. «Народ Крыма принял решение, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», - сказал Путин.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% человек высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.