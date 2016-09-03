Путин заявил, что Россия не намерена возвращать Крым: "Вопрос исторически закрыт"
РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена возвращать аннексированный Крым.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава государства сказал на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», - отметил Путин.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.