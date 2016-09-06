Парубий назвал главную цель России в отношении Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия пятой сессии парламента восьмого созыва.

«Главная цель - повергнуть Украину в хаос, хаос безвластия, распри. И эта тактика Кремля не является новой», - отметил он.

Как подчеркнул Парубий, история Украины свидетельствует, что поражения были не из-за того, что «не имели достаточно военной мощи, что имели трудности экономического характера, а почти все наши поражения были связаны с внутренними распрями и внутренними недоразумениями».

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По его словам, атака идет сегодня и на информационном фронте, и «для этого Россия в Украине создала и финансирует целую сеть, в том числе информационных каналов, направленных на дестабилизацию политической ситуации в Украине».

«Подконтрольные государству-агрессору и ее гражданам некоторые СМИ занимаются сознательной дискредитацией как украинских Вооруженных Сил, так и в целом украинской политической системы», - подчеркнул председатель ВР.

По его словам, сейчас делается все для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине.

Парубий призвал все политические силы объединиться, чтобы противостоять агрессору.