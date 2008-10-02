Эксперты о Яценюке, коалиции и роспуске парламента

Киевский институт проблем управления имени Горшенина провел экспертный опрос относительно голосования об отмене ряда законов, принятых 2 сентября фракциями Партии регионов и Блоком Юлии Тимошенко.

В частности, депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ отметил, что роль спикера сегодня была политически обоснованной: “Он четко продемонстрировал лидерские качества. Сегодняшнее событие в парламенте является нерядовым, поскольку оно доказало, что даже в такой нестабильной ситуации могут быть достигнуты и реализованы принципиальные договоренности”. Депутат считает, что это - принципиальный шаг вперед, и сегодняшний день станет очень важным опытом. “Я думаю, завтра роспуск парламента, возможно, не состоится, но благодаря сегодняшнему голосованию вероятность роспуска парламента значительно уменьшилась», - В.КАСЬКИВ.

Депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО выразил мнение, что “сегодня политик–ЯЦЕНЮК победил ЯЦЕНЮКА–юриста”. Он считает, что является очевидным и то, что сегодня БЮТ голосовал не столько за отмену законов, сколько за то, чтобы сохранить коалицию и пребывание своего лидера на должности премьер-министра. “Как только в НУ-НС появилась возможность сформировать большинство и подавить волю другой части парламента – они сразу ею воспользовались. Сегодня состоялось отступление от фундаментальных ценностей коалиции, которая называла себя демократической, и оранжевые политики показали, что для них собственное пребывание во власти важнее демократического пути развития страны. Роспуску парламента завтра, скорее всего, не состоится», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ отметил, что в сегодняшней ситуации он оценивает роль спикера парламента “максимально положительно”. По словам Р.ЗВАРИЧА, без политической воли А.ЯЦЕНЮКА голосование бы не состоялось.

Директор Лаборатории политического анализа Ефим БАЛЛО заявил, что, по его мнению, сегодняшняя ситуация в украинском парламенте напоминает сюжет фильма «Один дома»: «Как и герои киноленты, наши мама с папой утром поссорились из-за самолета и полетели в разные стороны – он во Львов, она – в Москву. Правда, дома, кроме старшего сына, остались малыши”. При этом эксперта лично удивило, что парламент таки проголосовал за законопроекты, во многом невыгодные для Ю.ТИМОШЕНКО. “Думаю, что еще утром, улетая к Владимиру ПУТИНУ (премьер-министру РФ – УНИАН), она не была готова к такому развитию сюжета. Так или иначе – это произошло”, - заметил Е.БАЛЛО. Если говорить об итогах, то можно утверждать, что украинский парламентаризм был сохранен: “Папа Президент доволен, мама будет довольна, если у нее не заберут кресло премьера. Опять проявил себя старший сын А.ЯЦЕНЮК, который, оставшись дома, унял шалопаев”.