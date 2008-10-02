Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) осудила и Россию, и Грузию, призвав к проведению международного расследования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятой сегодня резолюции ПАСЕ “Последствия войны между Грузией и Россией”.

“За” проголосовали 93, против - 29, воздержались – 5 депутатов.

В проекте резолюции осуждаются действия Грузии за начало военных действий 7 августа этого года, использование тяжелого оружия и кассетных мин, использование диспропорциональной силы, хотя и на своей территории.

В то же время, ПАСЕ осудила действия России за широкомасштабный военный диспропорциональный ответ, как нарушающие Устав Совета Европы. ПАСЕ также отметила, что такие действия России привели к оккупации значительной части территории Грузии, нападениям на экономическую и стратегическую инфраструктуру России, что может рассматриваться как прямая атака на суверенитет Грузии, что также является нарушением Устава Совета Европы.

“Учитывая это, Ассамблея считает, что, с точки зрения международного права, определение “защита граждан за границей” неприемлемо, и обеспокоена политическими последствиями такой политики российской власти в отношении других стран-членов, где живет значительное количество граждан России”, - отмечается в резолюции.

Депутаты ПАСЕ призвали к проведению независимого международного расследования событий, которые произошли во время войны, а также событий, которые предшествовали конфликту.

ПАСЕ осудила признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии как нарушение принципов международного права и уставных принципов Совета Европы. ПАСЕ подчеркнула свою преданность территориальной целостности Грузии и призвала Россию пересмотреть свое признание независимости двух непризнанных республик. ПАСЕ выразила сожаление относительно того, что обе палаты российского парламента – Госдума и Совет Федерации единодушно поддержали признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека, совершенными обеими сторонами конфликта.

В резолюции также отмечается, что в результате войны 300 человек были убиты, 500 – ранены с южноосетинской и российской стороны; 364 погибли, 2234 – получили ранения с грузинской стороны, около 192 тыс. человек были вынуждены покинуть собственные дома в результате этой войны.

ПАСЕ призвала Грузию и Россию безоговорочно выполнять мирный план из 6 пунктов, разрешить размещение миссии ОБСЕ и ЕС в Южной Осетии и Абхазии, сотрудничать при проведении международного расследования, принять участие в переговорах 15 октября этого года в Женеве, обеспечить уважение к правам человека и расследовать все нарушения прав человека, совершенные во время войны, и способствовать созданию нового формата международных миротворческих сил с активным участием стран-членов Совета Европы и ЕС. ПАСЕ также призвала Генерального секретаря Совета Европы рассмотреть возможность создания специальной “полевой” миссии по правам человека, а также призвать Европейский банк развития рассмотреть возможность предоставления помощи беженцам и перемещенным лицам.

ПАСЕ призвала обе стороны присоединиться как можно скорее к Конвенции о запрещении использования кассетных бомб.

В ходе голосования депутаты ПАСЕ согласились заменить в тексте резолюции слова о том, что миротворческие силы “провалили” свою миссию словами «не достигли достаточного успеха».

ПАСЕ фактически не приняла ни одну из поправок, предложенных российской стороной.