Boeing-747 попал в зону турбулентности: пострадали 32 пассажира

Срочную медицинскую помощь сегодня пришлось оказывать в бангкокском международном аэропорту Суварнабхуми 32 пассажирам лайнера Boeing-747-400, прибывшего из Гонконга (Сянгана).

По сообщению представителей гражданской авиации Таиланда, во время полета этот самолет, принадлежащий авиакомпании Chine Airlines, оказался в зоне повышенной турбулентности, в которой находился около 20 минут.

В результате пострадали более трех десятков человек, среди которых 21 пассажир и 11 членов экипажа. Командир самолета по радио запросил разрешение на посадку раньше положенного по графику времени и попросил вызвать медицинские бригады к посадочной полосе.

После приземления Boeing все пострадавшие были доставлены в больницы Бангкока. У двоих врачи обнаружили серьезные травмы позвоночника, остальные получили сильные, но не опасные ушибы и порезы.

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