Хомутынник: Министр финансов должен отчитаться о переговорах с МВФ

Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель депутатской группы «Партия «Відродження», народный депутат Виталий Хомутынник.

«Думаю, депутатам и украинцам будет интересно услышать от министра финансов о ходе переговоров и особенно условиях сотрудничества с Международным валютным фондом. Также надо получить объяснение провала приватизации украинских предприятий», – подчеркнул Виталий Хомутынник.

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Он напомнил, что в последний раз Украина получала транш от МВФ в августе 2015 года. Третий транш в 1,7 млрд долларов ожидался уже в сентябре прошлого года, но решение о его выделении до сих пор не принято.

«В то же время парламент, под напором чиновников и их угроз о дефолте, в течение года был вынужден голосовать за все требования МВФ, необходимые для получения этих денег – дважды повысить коммунальные тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду, уменьшить финансирование образования и здравоохранения на 7 млрд гривен, забрать у аграриев государственную помощь в виде специального режима НДС. Возникает вопрос – где обещанные правительством и МВФ деньги? Переговоры проходят за закрытыми дверями и никаких объяснений от правительства нет. Надо изменить формат взаимодействия с МВФ и ввести практику обязательного включения одного профессионального представителя от каждой фракции и депутатской группы парламента в состав рабочей группы, которая будет работать над государственными условиями получения транша. Это позволит сделать сотрудничество Украины и МВФ прозрачным и понятным», – добавил народный депутат.