У Тимошенко говорят, что переговоры в Москве - под угрозой

Переговоры в Москве в расширенном составе могут сегодня не состояться.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

«Вся правительственная делегация была сознательно отрезана от премьер-министра», - сказала М.СОРОКА.

Пресс-секретарь напомнила, что сегодня утром в связи с тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО занял самолет, на котором правительственная делегация Украины должна была вылететь в Москву, участники переговоров вынуждены добираться до российской столицы на трех самолетах.

«Два самолета, на борту которых находятся министры и журналисты, пока еще не вылетели, поэтому они могут не успеть добраться в резиденцию в Ново-Огарево ко времени проведения переговоров в расширенном составе», - пояснила М.СОРОКА.

По словам М.СОРОКИ, встреча премьер-министров России и Украины Владимира ПУТИНА и Юлии ТИМОШЕНКО в формате тет-а-тет должна состояться, как и планировалось ранее.

Как сообщалось, сегодня утром самолет Президента Виктора ЮЩЕНКО, на котором он должен был лететь во Львов, совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

Президент пересел на другой самолет и отправился во Львов с рабочей поездкой.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что Президент вылетел во Львов на самолете, который предназначался для ее полета в Москву. В столицу России премьер отправилась чартерным авиарейсом.

По данным пресс-службы премьера, она вылетела на "маленьком самолете" в сопровождении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ.