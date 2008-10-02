ВР отклонила закон о внесении изменений в закон о Кабмине
12:51, 02 октября 2008Политика
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Проходили два голосования
Верховная Рада отклонила закон о внесении изменений в закон о Кабинете Министров, принятый 2 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, по этому закону проходило два голосования.
В частности, предложения Президента Украины об отклонении этого закона поддержали 224 народного депутата из 446, зарегистрированных в сессионном зале.
В то же время парламент отказался преодолевать вето Президента на этот закон.
Предложение о вето поддержал 201 народный депутат из 440, зарегистрированных в сессионном зале.
Таким образом, по словам председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, закон автоматически считается отмененным.
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