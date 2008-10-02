ВР отклонила закон о внесении изменений в закон о Кабмине

Верховная Рада отклонила закон о внесении изменений в закон о Кабинете Министров, принятый 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому закону проходило два голосования.

В частности, предложения Президента Украины об отклонении этого закона поддержали 224 народного депутата из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время парламент отказался преодолевать вето Президента на этот закон.

Предложение о вето поддержал 201 народный депутат из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, по словам председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, закон автоматически считается отмененным.