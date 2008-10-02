У Ющенко говорят, что Президент не отбирал у Тимошенко самолет

В Секретариате Президента Украины опровергают заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что якобы у нее глава государства Виктор ЮЩЕНКО забрал самолет, на котором она должна была лететь в Россию.

Руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК заявила корреспонденту УНИАН, что по канонам безопасности всегда на вылет Президента готовятся два самолета – основной и резервный.

Президент после аварийной посадки вылетел во Львов именно на своем резервном самолете, сказала она.

Л.МУДРАК также напомнила, что Государственное управление делами имеет пять самолетов, которые обслуживают высшее руководство государства: Президента, премьер-министр и председателя Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, самолет Президента В.ЮЩЕНКО совершил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь». По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка была обусловлена техническими неисправностями самолета. Он находился в воздухе 20 минут.

Позже Президент пересел на резервный самолет Ил-62 и отправился во Львов с рабочей поездкой.

Как сообщил УНИАН источник, Ю.ТИМОШЕНКО в это время также находилась в аэропорту, однако, в нарушение протокола, она не подошла к Президенту поздороваться, а сразу зашла в Зал официальных делегаций.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку Президент вылетел во Львов на самолете, который предназначался для ее полета в Москву, премьер и украинская делегация в сопровождении журналистов отправятся в Москву чартерными рейсами.

В результате премьер вылетела в Москву чартерным авиарейсом. Представители пресс-службы премьера уточнили, что Ю.ТИМОШЕНКО вылетела на "маленьком самолете".