Крым стал территорией, с которой Россия угрожает не только Украине, а всему миру – Чубаров

Россия завершила обустраивать временно оккупированный Крым в качестве плацдарма на южном фланге НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время акции на Майдане Незалежности в Киеве в поддержку преследуемого в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

«Опираясь на учения, которые Россия проводит в своем Южном федеральном округе, в состав которого они включили оккупированный ими Крым, они перебросили туда, я думаю, что уже окончательные (воинские – УНИАН) части в Крым, которых не хватало. Сегодня можно говорить, что они завершили обустройство Крыма в качестве насыщенного современным оружием плацдарма России на южном фланге НАТО», - заявил он.

По его словам, Крым сегодня стал территорией, с которой Россия угрожает не только Украине, «а можно говорить, что всему миру». «И это еще одна из причин, почему мир должен кардинально изменить свое отношение и к санкциям, и к другим ограничениям, которые установлены по отношению к России», - подчеркнул Чубаров.