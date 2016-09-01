Россия должна почувствовать цену за грубое нарушение международного правопорядка - Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Еще 37 физических лиц и компаний, причастных к агрессии РФ против Украины и оккупации Крыма – под санкциями. Искренне благодарен американским партнерами за этот важный шаг солидарности с Украиной», - говорится в сообщении.

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По его словам, Россия как государство-агрессор должна почувствовать цену за грубое нарушение международного правопорядка – оккупацию чужой территории, развязывание гибридной войны в центре Европы и убийства тысяч невинных людей.

"Рассчитываю, что наши партнеры, прежде всего Европейский Союз, поддержат эту логику и секторальные санкции против России будут продолжены, а в случае эскалации – усилены", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, Минфин США внес в санкционные списки, составленные в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компаний-подрядчиков строительства Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур из временно оккупированного Крыма, представителей боевиков на Донбассе.