В Польше во время чествования памяти жертв Второй мировой вспомнили "имперские амбиции некоторых государств" (видео)

Политики предупреждают мир - имперские амбиции России слишком схожи с политикой нацистской Германии, говорится в сюжете ТСН.

Среди присутствующих на торжествах – родственники тех солдат, которые защищали Вестерплятте.

Польша помнит времена не только немецкой, но и советской оккупации после окончания войны. Именно поэтому сегодня нельзя закрывать глаза на имперские амбиции некоторых государств – подчеркивает президент Польши.

Читайте такжеВ Украину прибыл президент Польши Дуда

"Нельзя позволить, чтобы в Европу снова возвращались империалистические амбиции и действия. Нельзя соглашаться на нарушение международного права и закрывать глаза на посягательства на свободу других и изменение границ в Европе силой", - заявил Дуда.