В Польше во время чествования памяти жертв Второй мировой вспомнили "имперские амбиции некоторых государств" (видео)
1 сентября 77 лет назад из атаки польского военного гарнизона под Гданском началась самая кровавая война в истории человечества. Сегодня там не только вспоминают погибших.
Политики предупреждают мир - имперские амбиции России слишком схожи с политикой нацистской Германии, говорится в сюжете ТСН.
Среди присутствующих на торжествах – родственники тех солдат, которые защищали Вестерплятте.
Польша помнит времена не только немецкой, но и советской оккупации после окончания войны. Именно поэтому сегодня нельзя закрывать глаза на имперские амбиции некоторых государств – подчеркивает президент Польши.
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"Нельзя позволить, чтобы в Европу снова возвращались империалистические амбиции и действия. Нельзя соглашаться на нарушение международного права и закрывать глаза на посягательства на свободу других и изменение границ в Европе силой", - заявил Дуда.