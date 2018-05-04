Украина: по внешней политике опять “двойка”

Последние события вокруг рассмотрения вопроса про Голодомор на Генеральной Ассамблее ООН опять, в который уж раз, продемонстрировали неготовность украинского государства отстаивать даже те вопросы, которые считаются приоритетными во внешней политике. Это касается как непосредственно дипломатии, так и информационной составляющей, которую Украина проиграла с самого начала. Что произошло в Нью-Йорке и Женеве?

В действительности, точного ответа на этот вопрос мы не знаем, но с учетом документов Генассамблеи ООН, которые размещены на ее сайте в открытом доступе, и официальных сообщений, можем сделать определенные выводы. Еще 12 августа представители Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии и Украины отправили на имя Генерального секретаря Ассамблеи письма с просьбой включить в повестку дня вопрос о 75-й годовщине Голодомора. “В этом году завершаются мероприятия по отданию почестей 75-й годовщины Голодомора – Большому голоду 1932-1933 годов в Украине. С учетом этого и, в соответствии с правилом 14 процедуры Генеральной Ассамблеи должны честь просить о включении в повестку дня шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи дополнительного пункта под названием “Отдание почестей семьдесят пятой годовщине Голодомора – Большого голода 1932-1933 годов в Украине” с последующим рассмотрением этого пункта непосредственно на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи”, - написано в письме, дополненном объяснительной запиской на полторы страницы.

Интересно, что ровно через месяц, то есть 12 сентября, и за неделю до открытия 63-й сессии Генасамблеи, российский МИД обнародовал ряд документов о Голоде 1932-1933 годов в Советском Союзе. Из опубликованных документов следует, что, начиная с мая 1930 года, Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП (б)) получал из Главных политических управлений республик Советского Союза информацию о продовольственных трудностях, дефиците зерна и хлеба. На основе полученной информации Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Труда и Обороны СССР чуть ли не ежедневно принимали постановления о продовольственной помощи страдающим регионам, и, в первую очередь – Украине. Конечно, российский МИД сразу предупредил, что настоящие документы являются “лишь частью огромного документального массива, который отобразил большую беду народов СССР, - голод, предпосылки для которого возникли в 1929-1930 гг. в связи с коллективизацией крестьянских хозяйств и индустриализацией, что поразил потом значительную часть регионов СССР”, но цель такого “слива” очевидна – не допустить рассмотрения вопроса о Голодоморе в Украине на заседании Генассамблеи, что, в результате, и удалось сделать.

Но пойдем дальше по хронологии. 18 сентября этого года украинский МИД сообщил о том, что вопрос о Голодоморе в Украине внесен в повестку дня Генерального комитета 63-й сессии Генасамблеи ООН во время заседания комитета днем раньше. Однако, официальный вестник ООН свидетельствует о том, что ситуация развивалась несколько иным образом, цитируем по оригиналу:

“Пункт 156 (Отдание почестей 75-й годовщине Голодомора – Большого голода 1932-1933 годов в Украине)

В соответствии с правилом 43 (это правило предусматривает приглашение на заседание Генерального комитета представителей тех стран, которые не являются членом Комитета, но которые хотят внести в повестку дня определенный вопрос) с заявлением выступил представитель Украины.

С заявлениями выступили представители Российской Федерации, США, Киргизстана, Объединенного Королевства, Мьянмы, Китая и Аргентины.

С заявлениями относительно порядка ведения заседания выступили представители Соединенных Штатов и Российской Федерации.

В соответствии с правилом 43 правил процедуры с заявлением выступил представитель Польши.

Генеральный комитет постановил пригласить представителей Беларуси и Казахстана (кстати, эти страны также фигурировали в обнародованных МИД России документах относительно голода в СССР, о которых мы писали выше) по их просьбе занять места за столом Комитета.

Представители Беларуси и Казахстана сделали заявления.

С заявлениями относительно порядка ведения заседания выступили представители Соединенных Штатов и Российской Федерации.

В заседании был объявлен перерыв.

Представитель Соединенных Штатов сделал заявление.

Генеральный комитет постановил перенести рассмотрение вопроса о включении пункта 156 (Отдание почестей Голодомору - Большому голоду 1932-1933 годов в Украине) в повестку дня на более поздний срок в этом календарном году”.

Вот как развивались события согласно официальным сообщениям Вестника ООН. К сожалению, мы не можем прочитать полные выступления сторон, но понятно, что хотя пункт о Голодоморе и внесен повестку дня Генерального комитета, как на том настаивает МИД, это еще не значит, что он будет одобрен для вынесения в сессионный зал.

Следующий проигрыш произошел уже в Совете ООН по правам человека в Женеве. Там Украина планировала получить голоса за резолюцию “Память о Голодоморе 1932-1933 годов”, зарегистрированную 18 сентября, однако от этого намерения пришлось отказаться.

Первыми на весь мир известили об этом россияне, обнародовав на сайте МИД информационное сообщение “О провале затеи Украины относительно “голодомора” в Совете ООН по правам человека”. В этом сообщении МИД России отметил, что Украина “не получив практически никакой поддержки” была вынуждена официально отзывать свой проект резолюции. Российские дипломаты даже “похвалили” украинских коллег, отметив, что “украинская сторона начинает осознавать конфронтационность и бесперспективность своей инициативы”.

Казалось бы, здесь украинскому МИД и ответить. Но – растерялись. Первая реакция пресс-службы внешнеполитического ведомства, которую удалось получить лишь практически спустя сутки (!), заключалась в отсутствии комментариев (!!!). И только под вечер 25 сентября в конечном итоге появилось заявление с призывом к России прекратить дискредитацию трагедии Голодомора. В этом заявлении дипломаты объяснили, что, в действительности, не отзывали свой проект резолюции, а лишь “в духе компромисса” не настаивали на ее рассмотрении, поскольку вопрос Голодомора сейчас рассматривается и на других мировых форумах. Тем не менее, этот ответ, очевидно, уже был запоздалым – победу в информационной кампании опять праздновали в Москве.

Имидж – ничто?

События, которые произошли в Нью-Йорке и Женеве, могут свидетельствовать лишь об отсутствии у украинского МИД четких стратегических целей и планомерной работы относительно их достижения. Как рассказывают дипломаты, на сегодня работа МИД, особенно в вопросах политики относительно России, скорее, напоминает работу плохой пожарной команды: там, где загорелось, – срочно пытаемся гасить, но при этом, не всегда хватает воды, а шланги время от времени рвутся. И это, скорее, не вина МИД, а его беда, потому что в итоге страдает имидж Украины в мире, как государства, способного отстаивать свои приоритеты и интересы.

Кстати об имидже. В этом году после многолетнего перерыва МИД опять получил деньги на создание позитивного имиджа Украины за рубежом – ни много, ни мало, аж 15 млн. грн. В первую очередь, эти деньги было решено потратить в поддержку вступления Украины в НАТО, как одного из приоритетов, соответственно же и посольства в странах, в которых больше противников НАТОвского будущего Украины, денег получили больше. Однако, к сожалению, использование этих денег – не всегда эффективное. Так, нам удалось увидеть соглашение, заключенное посольством Украины в одной из европейских стран с местной PR-компанией. Больше всего поразил пункт, который предусматривает подготовку и рассылку по основным СМИ страны двух пресс-релизов в месяц. За это компания попросила 6 тыс. евро ежемесячно (около 42 тыс. грн.). Даже создание дополнительной дипломатической должности в посольстве для выполнения исключительно этой работы обошлось бы налогоплательщикам дешевле. Мы, конечно, не утверждаем, что в данном конкретном случае речь идет о коррупции. Просто сама система финансирования государственных проектов построена таким образом, что государственные заказы не проверяются аудиторами на целесообразность перед началом их реализации, а следовательно, работники посольств, получая команду из Киева потратить деньги, но при условии надлежащего оформления документации, вынуждены заключать такого рода контракты. В результате, перефразируя известную рекламу, можем сказать: “Имидж – ничто, потребность потратить деньги – все”.

В действительности, Киеву есть в чем позавидовать Москве. Хотя бы потому, что там четко знают свои цели, и для их выполнения мобилизируют все имеются ресурсы. Как, например, с вопросом о недопущении рассмотрения темы Голодомора в ООН. Здесь и работа научных сотрудников, и ФСБ, и непосредственно дипломатов, и, даже, бизнеса. У нас, к сожалению, вся внешняя политика держится на энтузиазме отдельных дипломатов, и хотя таких энтузиастов в МИД и много, но без комплексного государственного подхода все усилия часто сводятся на нет. Как следствие – мы практически постоянно вынуждены идти на многочисленные уступки, независимо от того, идие ли речь о Голодоморе, или об упрощении визового режима, или о создании зоны свободной торговли. А в табеле ученика “Украина” в графе “внешняя политика” стоят почти одни “неудовлетворительно”.

Сергей Воропаев