Кириленко жалуется, что его никто не любит: ни Балога, ни Тимошенко

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что создание коалиции «трех» без подписания коалиционного соглашения возможно только в случае его отставки с должности лидера фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя информацию относительно возможности выражения ему недоверия и его отставки с должности лидера фракции.

«Отставка – это вечный вопрос. То меня раньше БАЛОГА отправлял в отставку, а теперь меня отправляет в отставку ТИМОШЕНКО... Принципиальных людей особенно сейчас, особенно в украинской политике не любит никто, они всем всегда не удобны», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также не исключил, что «теоретически может победить позиция, что нужно подписать коалицию «трех» без всякого коалиционного соглашения», отметив, что такая коалиция, по его мнению, «будет беспринципной».

В.КИРИЛЕНКО предостерег народных депутатов, в том числе и из фракции НУ-НС, что в такой ситуации и фракция, и они лично станут «пушечным мясом для внедрения антиукраинских решений через украинский парламент».

В то же время депутат заявил, что сомневается, что такая линия может победить, отметив, что это может произойти только, «если сил хватит у ТИМОШЕНКО снять меня с должности председателя фракции». «Но если нет, то я вас заверяю, что фракция НУ-НС не отойдет от тех принципов, которые обнародованы публично. Мы положим все для того, чтобы эти принципы отстоять», - заявил В.КИРИЛЕНКО.