СБУ проводит следственные действия в отношении компаний, обеспечивающих незаконную трансляцию телеканалов РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«В частности, в ходе следствия установлено, что компании ООО «Новые телевизионные технологии» и ООО «Рекламная телевизионная группа» реализуют на территории Украины оборудование (спутниковые ресиверы и др.), которые запрограммированы на прием ряда пропагандистских телеканалов государства-агрессора, среди которых «Россия 24», «НТВ-Мир» и другие», - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что во время санкционированных обысков офисных и других помещений изъято несертифицированное оборудование, ввезенное на территорию Украины из РФ контрабандным путем, документы и другие носители информации, которые имеют доказательственное значение по указанному уголовному производству.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, вредящей национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать данный запрет.

С того времени Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины более 50 российских телеканалов.