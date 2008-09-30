НУ-НС не пощадил самолюбие БЮТ: второй ультиматум – «конкретный»

Вчера вечером политсовет блока "Наша Украина–Народная самооборона" согласовал новую редакцию программных принципов деятельности парламентской коалиции, пишет Коммерсант-Украина . (Первая редакция этого документа была принята на политсовете партии "Наша Украина" неделю назад). Рассматривались два варианта, подготовленные двумя заместителями главы фракции НУНС – Романом Зварычем и Борисом Тарасюком. Издание сообщает что, после обсуждения была изменена структура документа. Теперь он состоит из трех разделов, содержащих принципы деятельности новой коалиции (внутренняя и внешняя политика, защита демократии и европейского выбора), и преамбулы, в которую вынесены наиболее спорные тезисы. В частности, в преамбулу предложено внести оценку российско-грузинского конфликта и требование отменить антиконституционные законы, принятые депутатами от БЮТ и Партии регионов. Часть членов политсовета предложили смягчить "довольно резкую" оценку действий БЮТ в документе и воздержаться от "нанесения удара по самолюбию БЮТ", но с этим не согласились три участника блока НУНС: "Наша Украина", Украинская народная партия и УРП "Собор".

Остальная часть документа, по словам членов политсовета, стала "более конкретной". "Суть изменений сводится к переходу от общедемократической риторики к конкретным обязательствам",– сказал народный депутат Юрий Костенко (НУНС). Так, в документе указаны конкретные сроки выполнения тех или иных задач. "Если мы говорим о евроинтеграции, то я предложил поставить цель, чтобы через десять лет страна перешла к европейским стандартам. Если говорить о ПДЧ, то уже в 2008 году коалиция должна взять обязательство добиться его получения",– отметил господин Костенко.

В БЮТ к очередному варианту принципов, выдвигаемых НУНС, отнеслись скептически. "Нельзя начинать договоренности с ультиматумов и требований что-то отменить или кого-то осудить. По сути, нам говорят: `Станьте такими, как мы хотим, тогда мы будем с вами дружить`. Нельзя так ставить вопрос. Чем больше нам выдвигают условий, тем дальше они (НУНС) отдаляют возможность создания коалиции",– заявил народный депутат Виталий Курило (БЮТ).