"Ложная информация": в СБУ ответили на заявление правозащитников о "тайных тюрьмах" в Украине

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук.

"Мы очень внимательно относимся к информации, которую собирают правозащитные организации, и внимательно относимся к информации о нарушении прав человека. Мы будем проверять эту информацию", - заверил Ткачук.

Читайте также"Сталинские времена возвращаются": Порошенко о принудительном удержании Россией замглавы Меджлиса

"Я бы призвал всех осторожно относиться к таким громким заявлениям. Я разговаривал с руководителем нашего регионального управления в Харькове и то, что там вроде содержатся какие-то люди. Это ложная информация. В Харькове есть подразделение, сектор обеспечения досудебного следствия, где следователи СБУ работают с задержанными, которые содержатся в следственном изоляторе. Там отсутствуют условия для содержания людей, поэтому это невозможно... Председатель СБУ Грицак уже дал поручения, если такая информация будет подтверждаться, то мы будем реагировать, для нас нет своих и чужих, виновные понесут ответственность", - заявил руководитель аппарата.

Читайте такжеБоевики подтвердили, что удерживают в плену 47 украинцев - Тандит

Отметим, ранее Amnesty International опубликовало доклад, в котором говорится о "тайных тюрьмах" СБУ. По информации Amnesty International и Human Rights Watch, по меньшей мере пять человек все еще находятся в тайных местах лишения свободы. Двое являются гражданами Российской Федерации и двое украинских граждан из Харькова, личность пятого не установлена.