Гавриш считает, что коалиция «вернитесь - я все прощу» долго не протянет

Заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ считает, что досрочные парламентские выборы являются наиболее очевидным выходом из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГАВРИШ сообщил журналистам на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, готова ли Украина прислушаться к призывам со стороны официальных лиц США и Евросоюза не пытаться разрешить политический кризис радикальными средствами, например, путем проведения досрочных выборов, поскольку это фактически к нулю, уменьшит шансы получения Украиной ПДЧ в НАТО в декабре, С.ГАВРИШ отметил, что для Украины заявления сформированные на уровне элит США и Европы, являются принципиально важными, поскольку ключевой стратегической задачей Украины является вступление именно в европейские и евроатлантические структуры. Поэтому, по словам заместителя секретаря СНБО, если «США сформируют соответствующую позицию, как и ЕС, которая будет твердой и приближаться к ультиматуму, то, конечно, Украине будет трудно принимать решение другое». Поэтому, по словам С.ГАВРИША, украинское политическое руководство не может не прислушиваться к позиции США и Европы.

С другой стороны, отметил С.ГАВРИШ, формирование искусственной коалиции сегодня – это значит оставить проблему открытой. Он сказал, что, если будет создана коалиция на условиях премьер-министра «вернитесь и я вам все прощу, но ничего не просите», то понятно, что эта коалиция долго существовать не будет, поскольку будет обслуживать только интересы политической борьбы, но не будет заботиться о национальных интересах. В связи с этим С.ГАВРИШ считает, что есть только два варианта. Первый из них это коалиция НУ-НС и ПР. По его мнению, такой вариант равняется нулю, поскольку ПР сделала ряд заявлений, которые в корне противоречат идеологии НУ-НС. Второй вариант, это коалиция, которая имеет большую достоверность, – это объединение НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. По словам С.ГАВРИША, эта коалиция наиболее ожидается в обществе и является естественнее. Однако, по его словам, здесь ключевым моментом являются выборы Президента. По его мнению, во время формирования такой коалиции необходимо будет найти взаимные гарантии на личном уровне. Для этого, по его словам, нужно сформировать определенный «пакет стабильности», который должен определить, что «один из них, здесь можно говорить только о В.ЮЩЕНКО, будет единственным кандидатом на президентских выборах, а премьер-министр, то есть Юлия ТИМОШЕНКО, получает гарантии того, что будет премьер-министром на протяжении следующей каденции Президента» - и месяца.

Заместитель секретаря СНБО считает, что такая коалиция могла бы стать определенным фактором стабильности, который позволил бы расширить договоренности со странами - членами НАТО, которые, в свою очередь, выдвигают для Украины требование связанное с внутриполитической стабильностью. Но С.ГАВРИШ считает, что разрушительные процессы внутри такой возможной коалиции не позволят ей состояться. Учитывая это, по его мнению, досрочные выборы являются наиболее очевидными, учитывая объективное развитие событий.