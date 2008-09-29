Премьер предлагает Ющенко издать указ «о запрете Тимошенко»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предполагает, что для борьбы с ней может быть использована и ожидающаяся экстрадиция из США в Украину бывшего главы правительства Павла ЛАЗАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на брифинге в Киеве.

«Я слежу за тем, что ради борьбы с ТИМОШЕНКО распускаются верховные рады, разрушают демократические коалиции, завозится в Украину по импорту ЛАЗАРЕНКО, еще какие-то действия предпринимаются, указы готовятся о роспуске парламента и назначении нового премьер-министра, которые печатаются в Интернете… Я думаю, что Президенту уже уместно вместо того, чтобы разрушать страну, выпустить указ о запрете ТИМОШЕНКО», - сказала премьер.

Она отметила, что политическая борьба не должна переходить границы стабильной жизни страны, и Президент в борьбе за сохранение своего поста после следующих выборов не имеет права разрушать собственную страну. Она отметила, что на сегодняшний день уже очевидно несостоятельность всех обвинений, которые звучали в ее адрес и в адрес БЮТ последнее время. Однако при этом в результате таких обвинений «жизнь в Украине практически дестабилизирована», - убеждена глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что была очень удивлена, прочитав стенограмму последних выступлений Президента за границей.

«Я была очень удивлена, клянусь вам, просто до самого сердца была удивлена, когда почитала стенограммы выступлений Президента страны в США, где он на достаточно высоком форуме (эти стенограммы напечатаны на сайтах организаций, которые принимали Президента), сказал, что ТИМОШЕНКО в Верховной Раде возглавила комиссию по импичменту Президента.

Я хочу еще раз сказать, что я никакими такими вещами не проникалась, и считаю, что они не нужны сегодня. Я уверена в том, что, к сожалению, сегодня очень много политических провокаций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что она, как премьер-министр, хочет путем возрождения усиленной демкоалиции вернуть в страну стабильную жизнь, чтобы правительство и Верховная Рада работали согласованно.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявил, что во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в США, который проходил 22-25 сентября, в Соединенных Штатах начала работать межведомственная группа экспертов правоохранительных органов Украины.

В результате работы экспертной группы были достигнуты предварительные договоренности с американской стороной о возможной экстрадиции в Украину бывшего премьер-министра П.ЛАЗАРЕНКО.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.