Скандал с раскрытием позиций ВСУ: журналистам Громадського ТБ возобновили аккредитацию в зону АТО

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Во время рабочих встреч был рассмотрен конфликт, который возник между представителями силовых ведомств и журналистами после работы представителей Громадського ТБ в промзоне г. Авдеевка в июле этого года.

Стороны пришли к соглашению, что причины возникновения конфликта требуют дальнейшего обсуждения с представителями медиасообщества для более эффективного сотрудничества военных и журналистов, в частности в зоне проведения АТО.

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"Поэтому было принято решение провести рабочую встречу 9 сентября 2016 года в 17:00 между журналистами и представителями профессиональных общественных организаций относительно путей улучшения эффективности сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ранее штаб АТО сообщил, что журналисты Громадського ТБ и "Новой газеты" опубликовали в интернете видео, на котором виден обстрел позиции украинских военных в промзоне Авдеевки, а также привели на позиции ВСУ российскую журналистку, которую представили как своего работника.

В свою очередь Громадське ТБ на своем сайте заявило, что эти обвинения не соответствуют действительности. Журналисты утверждают, что не распространяли фото с боевых позиций украинских военных – ни через собственные платформы, ни через личные страницы журналистов в соцсетях.